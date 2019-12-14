Haberler » Güncel » Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı - Haber

Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı

Ilgın'da üç katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

14.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:30Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı
'da üç katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Behlülbey Mahallesi Abdulhamid Anaokulu arkasındaki üç katlı bir evin zemin katında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.
Yangın kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi.

Yangında çıkan dumandan etkilenen 3 kişi Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İtfaiye, Ilgın, Han, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:14 HDP önündeki oturma eyleminde 103'üncü gün - Haber
12:14 Muğla 156 bin parça seramik atığından sanat eseri - Haber
12:14 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması - Haber
12:10 Aile Hekimleri Derneğinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Haber
12:09 Ürgüp'te okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi yapıldı - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:17:39