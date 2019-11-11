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Ilgın'da hayvan pazarındaki veba karantinası sona erdi

Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 ay önce tespit edilen veba hastalığı nedeniyle karantina uygulanan canlı hayvan pazarı, yeniden küçükbaş hayvan giriş ve çıkışlarına açıldı.

11.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:40
'nın ilçesinde 2 ay önce tespit edilen veba hastalığı nedeniyle karantina uygulanan canlı hayvan pazarı, yeniden küçükbaş hayvan giriş ve çıkışlarına açıldı.
Ilgın Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlara uygulanan karantinanın sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, karantinanın kaldırılmasıyla canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvan alım ve satımı yapılabileceği bildirildi.
Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, 19 Eylül'de küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatılmıştı. İlçeye bağlı Mecidiye Mahallesi'nde veba teşhisi konulan 40 küçükbaş hayvanın da telef olduğu bildirilmişti.
Ilgın'da hayvan pazarındaki veba karantinası sona erdi

Konya, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA


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