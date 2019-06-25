25.06.2019 09:35
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Ilgın'da karateciler kemer sınavında ter döktü

Ilgın

Milli Eğitim Müdürlüğü Ilgın Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karate eğitim semineri ve kuşak terfi sınavları yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Ilgın Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karate eğitim semineri ve kuşak terfi sınavları yapıldı.
Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan karate eğitim semineri ve kuşak terfi sınavları, spor salonunda gerçekleştirildi.
Onlarca karatecinin bir üst kuşağa terfi etmenin sevincini yaşadığını ifade eden antrenör Cemil Çevik, sınav sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
" Kemer terfi sınavını sorunsuz bir şekilde tamamladık. Dört ay boyunca sporcularımız bir üst kemeri geçebilmek için yoğun bir şekilde çalıştılar. Yetenekli ve başarılı sporculara sahibiz. İnşallah yakın zamanda Ilgın'nımıza büyük başarılar kazandıracağız. Ayrıca düşünülenin aksine karate sporu şiddet içermeyen, kişiye fiziksel ve zihinsel olarak çok önemli kazanımlar sunan bir spor branşıdır. Özellikle gelişim sürecinde olan çocuklar için, mutlaka bu ve bunun gibi sporlara yönlendirilmesi hem onların sağlıklı büyümelerini sağlayacak hem de kötü alışkanlıklarından uzak durmasını sağlayacaktır."
Kaynak: AA
Milli Eğitim Müdürlüğü , Kemer , Ilgın , Güncel

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