Ilgın'da Okullarda Trafik Eğitimi Veriliyor

Ilgın
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik Büro Amirliği ekiplerince, ilçedeki ilkokullarda öğrencilere trafik eğitimi veriliyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Zülkifil Özer, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, trafik eğitiminin ilkokul düzeyinde verilmesiyle bilinçli bir neslin yetiştiğini söyledi.
Trafik kuralları, ışıkları, yaya üst geçit ve karşıdan karşıya geçişlerde neler yapılması gerektiği konularında eğitimler verdiklerini aktaran Özer, eğitime diğer okullarda da devam edeceklerini ve tüm okullarda eğitim verileceğini sözlerine ekledi.
Eğitimin ardından öğrencilere trafik levhalarını gösteren etiket ve broşürler dağıtıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Ilgın, Güncel
Kaynak: AA