Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Konya
'nın Ilgın
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıthanı Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 YR 626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Hatice (40) ve Mehmet Öztürk (67) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya yönelik polisin başlattığı soruşturma sürüyor.