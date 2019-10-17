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Ilgın'da sağanak sele dönüştü

Ilgın ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüştü.

17.10.2019 09:58Ilgın'da sağanak sele dönüştü
Ilgın ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüştü.

Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bir ev hasar görürken, bazı tarım arazileri ve yollar su altında kaldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ta mahalleye giderek yerinde incelemelerde bulundu.
Ertaş, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, zarar gören yolların yapılacağını söyledi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre sel felaketinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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