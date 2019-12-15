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Ilgın'da Siyer-i Nebi yarışması yapıldı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ilgın Temsilciliği tarafından Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi.

15.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:20Ilgın'da Siyer-i Nebi yarışması yapıldı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Temsilciliği tarafından Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi.
Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen yarışmaya, orta öğrenim düzeyindeki okullardan 180 öğrenci katıldı.
Yarışma hakkında açıklamada bulunan AGD Ilgın Temsilcisi Başkan Yardımcısı Ali Özkara, yarışmayı düzenli olarak her yıl yaptıklarını söyledi.
Özkara, yarışmada amacın Hz. Muhammed'in hayatını genç nesillere doğru şekilde öğretmek olduğunu ifade ederek, "Efendimizin izinde bir gençlik olarak onun hayatını, ahlakını, örnek almak için gayret gösteriyoruz. Liseli ve ortaokullu gençlerimizin de bu değerden uzak kalmaması ve Peygamberimizi tanıyıp örnek alması için; onun yanında mücadele eden genç sahabelerin izinden giden bir gençlik arzuluyoruz. Allah'a ibadet eden, temiz bir hayat içinde yetişen bir nesil, bir gençlik yetiştirmek istiyoruz." dedi.
Yarışma sonuçları 31 Aralık gecesi Konya'da düzenlenecek olan Mekke'nin Fethi programında açıklanacak.

Anadolu Gençlik Derneği, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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