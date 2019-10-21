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Ilgın'da trafik kazaları: 3 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

21.10.2019 11:10Ilgın'da trafik kazaları: 3 yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rukiye Ergi'nin (38) kullandığı 68 KE 995 plakalı otomobil, Kapaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte, Şerife Sümeyye Karataş (11) ve Kemal Kamalay yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan Ilgın TOKİ konutları civarında Zülfikar Dursun yönetimindeki 06 BAN 580 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarptı.
Kazada sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Konya, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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