Ilgın'da Yarışacak Belediye Başkan Adayları Kahvaltıda Buluştu

Ilgın'da 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adayları kahvaltıda buluştu.<br><br>İstasyon gar cafede düzenlenen programda adaylar birlik ve beraberlik mesajları verirken yerel seçimlerde sağduyunun hakim olması temennisinde bulunuldu. </br><br><br>Kahvaltıya, AK Parti, Cumhur ittifakı Belediye Başkan Adayı Yalçın Ertaş, İyi Parti Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Öğdü, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Lütfi Çelik, Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Halil Kaya, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akıncı katıldı.