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Ilgın'daki iş insanlarından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Konya'nın Ilgın ilçesinde görev yapan sivil toplum kuruluşu başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

01.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:08
Ilgın'daki iş insanlarından
Konya'nın Ilgın ilçesinde görev yapan sivil toplum kuruluşu başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
Ilgın Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya, Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Koç, Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Can, Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Yalı ve Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır katıldı.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vehbi Özlen, sivil toplum kuruluşları adına yaptığı ortak açıklamada şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya bir nebze de olsa destek vermek istedik. Millet olarak geçirdiğimiz şu zor günlerde koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele kapsamında 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Ilgın sivil toplum kuruluşu başkanları olarak bizler de bağışta bulunarak destek veriyoruz. Bağışlarımızı Ziraat Bankası Ilgın Şube Müdürü Ramazan Bektaş'a teslim ettik."
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Kaynak: AA

Etiketler: Sivil Toplum Kuruluşu, Recep Tayyip Erdoğan, Ilgın, Güncel
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