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Ilgın Emniyet Müdürü Gödeş görevine başladı

Ilgın'a İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Gödeş görevine başladı.

22.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:02Ilgın Emniyet Müdürü Gödeş görevine başladı
'a İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Gödeş görevine başladı.
Gödeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin huzur ve güveni için çalışacağını söyledi.
Ilgın'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gödeş, "Ilgın genel olarak sakin, güzel ve düzenli bir ilçemiz. Esnafı işinde gücünde, şu an tanışma aşamasındayız. İnşallah ilerleyen zamanda Ilgın'ın sorunlarını vatandaşlarımızla birlikte çözmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.
İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu da, Gödeş'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Huzur, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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