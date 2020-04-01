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Ilgın Halk Eğitim'den, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verenlere maske hediyesi

Ilgın Halk Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek veren vatandaşlara 20 adet yıkanabilir maske hediye ediyor.

01.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:56
Ilgın Halk Eğitim'den,
Ilgın Halk Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek veren vatandaşlara 20 adet yıkanabilir maske hediye ediyor.
Ilgın Halk Eğitimi Müdürü Özcan Kermen, konuya ilişkin açıklamasında, kampanyaya bin lira ve üzerinde destek veren vatandaşlara, gösterdikleri yardımsever tavır dolayısıyla teşekkür ederek maske hediye ettiklerini belirtti.
Kermen, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bin lira destek veren vatandaşlarımıza 20 adet kendi üretimimiz yıkanabilir özellikte maske hediye ediyoruz. Bu kapsamda ilçe esnaflarımızdan kampanyaya 4 bin lira destek veren Mustafa Uzun kardeşimizi iş yerinde ziyaret ederek, kendisine 80 adet maske hediye ettik. Bin lira ve katlarında destek veren hemşerilerimiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzden maskelerini alabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ilgın, Güncel
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