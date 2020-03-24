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Ilgın Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

Ilgın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında maske üretmeye başladı.

24.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:34
Ilgın Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı
Ilgın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında maske üretmeye başladı.
Salgını sonrasında sağlık çalışanlarının maske ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçen Ilgın Halk Eğitim Merkezinde, usta öğreticiler ihtiyaç duyulan maske üretimine başladılar.
Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'nin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktaran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özcan Kermen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;
"İlçe Kaymakamımızın desteği ile geçirdiğimiz bu zor günlerde usta öğreticilerimiz taşın altına ellini koyarak maske üretimine başladılar. Şu anda üretmiş olduğumuz maskelere yoğun bir talep var. Talebin tamamını karşılayamıyoruz. Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'nin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Biz her zamanki gibi göreve hazırız. En kaliteli kumaşlardan ürettiğimiz maskelerimiz yüksek ateşte yıkanarak dezenfekte edilerek tekrar tekrar kullanılabilirler. Personelimiz üretim esnasında hijyene çok dikkat ediyorlar. En son paketlemede ise yüksek ısılı ütüye dezenfekte ürünleri katarak paketleniyor. Maske ihtiyacı olan vatandaşlarımız Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'müzden 5 lira karşılığında temin edebilirler."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç ise "Ülkemizin içerisinden geçtiği şu zor günlerde Ilgın Şehit Bayram Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz dezenfektan malzemesinin karışımını tamamlayarak tüm okullarımıza dağıtımını gerçekleştirdi. Maskeleri, ilçemizde görevinin başındaki kamu çalışanlarına ücretsiz dağıtıyoruz. Dileyen vatandaşlarımız da Halk eğitim merkezimizden temin edebilirler. Katkılarından dolayı ilçe Kaymakamız Yunus Fatih Kadiroğlu'na, her iki okulumuzun yönetici, öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Tanır, Ilgın, Güncel

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