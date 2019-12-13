Haberler » Güncel » Ilgın hayvan pazarında 'şap' karantinası - Haber

Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası

Konya'nın Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı şüphesiyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

13.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:46Ilgın hayvan pazarında
'nın ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı şüphesiyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.
Bir üreticinin hayvanlarından şap hastalığı şüphesiyle örnekler alındığını dile getiren Kadiroğlu, "Alınan örnekler şap enstitüsünce tahlile gönderildi. Sonuçlar kesinleşene kadar gerekli tedbirler alındı. Şu an da biz tedbiren pazarımızı kapattık. Gerekenler hassasiyetle yapılıyor." ifadelerini kullandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı'nın küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığını duyurdu.

Fatih Kadiroğlu, Konya, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52 Yunus Emre'nin mezarının Mengen'de olduğu iddiasıyla inceleme yapıldı - Haber
17:50 Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
17:50 Ceren'in katilinin iddianamesi kabul edildi - Haber
17:47 Sultanahmet meydanında silahlı kavga 2 - Haber
17:44 Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13.12.2019 17:54:49