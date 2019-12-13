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Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası

Konya'nın Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı şüphesiyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

13.12.2019 20:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:38
'nın ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı şüphesiyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.
Bir üreticinin hayvanlarından şap hastalığı şüphesiyle örnekler alındığını dile getiren Kadiroğlu, "Alınan örnekler şap enstitüsünce tahlile gönderildi. Sonuçlar kesinleşene kadar gerekli tedbirler alındı. Şu an da biz tedbiren pazarımızı kapattık. Gerekenler hassasiyetle yapılıyor." ifadelerini kullandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı'nın küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığını duyurdu.
Ilgın hayvan pazarında

Fatih Kadiroğlu, Konya, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA


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