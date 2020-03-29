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Ilgın İHH'dan yardım seferberliği

Konya İHH İnsani Yardım Derneği (IHH) Ilgın Temsilciliği, muhtaç aileler ve koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kalan ailelere gıda kolisi yardımı başlattı.

29.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:02
Ilgın İHH'dan yardım seferberliği
Konya İHH İnsani Yardım Derneği (IHH) Ilgın Temsilciliği, muhtaç aileler ve koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kalan ailelere gıda kolisi yardımı başlattı.
İHH Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce tespit ettikleri yetim, muhtaç ve korona virüs salgını sebebiyle işsiz kalan ailelere gıda dağıtımlarına başladıklarını söyledi.
Gıda dağıtımlarının aralıksız devam ettiğini belirten Yağcı, "Bu fedakar ve duyarlı davranışı nedeniyle öncelikle Ilgın gönüllülerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde muhtaç ailelerimizin yanı sıra Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle bir çok vatandaşımız işsiz kaldı, bizde süratle hazırlığımızı yaparak vakfımızın başlattığı "Şimdi Dayanışma Vakti" yardım kampanyası kapsamında yardımlarımızı başlattık. Teşkilatımızın imkanları nispetinde ilçemizde gıda yardımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." diye konuştu.
Bağışçıların, bir ailenin aylık ihtiyacını karşılayan gıda kolisinin 100 lira karşılığında Ilgın İHH'ya bağışta bulunabilecekleri belirten Yağcı, "İhtiyaç sahibi ailelere bu yardımları dağıtmamıza vesile olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Abdullah Yağcı, Ilgın, Konya, İHH, Güncel

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