Haberler » Güncel » Ilgın Kaplıcaları tanıtım çalışmaları

Ilgın Kaplıcaları tanıtım çalışmaları

Ilgın Belediyesi 8 asılık Ilgın Kaplıcaları'nın tanıtımı için hazırlattığı "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" etiketlerini araçlara yapıştırıyor.

15.10.2019 09:28Ilgın Kaplıcaları tanıtım çalışmaları
Ilgın Belediyesi 8 asılık Ilgın Kaplıcaları'nın tanıtımı için hazırlattığı "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" etiketlerini araçlara yapıştırıyor.
Ilgın Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi.
"Şehrimizin ve kaplıcalarımızın ismini her yerde duyurmak için hazırlanmış olan "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" araç stickerlarını belediyemiz çözüm masasından temin edebilirsiniz. Tüm hemşehrilerimizden destek bekliyoruz." denildi.

Hazırlanan stickerlarda Ilgın logosunun altında "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" yazısı yer alıyor.

Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:21 Suruç'un karşısındaki ayn-el arap'da bekleyiş sürüyor
11:21 Aksaray-tır, yaya geçidinde simitçiye çarptı
11:16 "Kurgu mu? Gerçek mi?" başlıklı okuma tartışma grubu dersleri başladı
11:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
11:21 Düzensiz göçle etkin mücadele olumlu sonuç veriyor
11:21 Barış Pınarı Harekatı Suriyelilere umut oldu
11:20 Kocaeli'de evden hırsızlık iddiası
15.10.2019 11:22:11