Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu'ndan 'cuma namazı' açıklaması - Güncel

Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu'ndan "cuma namazı" açıklaması

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bazı dernek, vakıf ve özel yurtlar, kurslar ile bazı kurum ve kuruluşlarda cuma namazı kılınacağı şeklinde duyumlar alındığını belirterek bu konuda kurallara uymayanlar hakkında yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

20.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:24
Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu'ndan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bazı dernek, vakıf ve özel yurtlar, kurslar ile bazı kurum ve kuruluşlarda cuma namazı kılınacağı şeklinde duyumlar alındığını belirterek bu konuda kurallara uymayanlar hakkında yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.
Kadiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplum sağlığını sağlamak adına geçici süreyle cuma namazlarının cemaatle kılınmayacağı duyurusunun ardından bazı vatandaşların cuma namazı kılmak için örgütlendiği duyumunu aldıklarını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar gereği böyle bir duruma izin verilmeyeceğini ifade eden Kadiroğlu, şunları kaydetti:
"Bu kişi kurum ve kuruluşların yetkilileri sözlü olarak da uyarılacaktır. Bu uyarılara rağmen buna tevessül edenler hakkında gerekli kanuni işlemler derhal yapılacaktır. Konunun hassas ve provokasyona uygun olması ve basın yayın organlarında, sanal medyada çarpıtılarak aktarılmasına meydan vermemek için, her türlü tedbir alınarak, gerekirse görüntülü çekim yapılarak konu belgelendirilecektir. Bu tür binalarda gereği için zabıta tedbiri de alınacaktır. Alınan tedbirler tüm vatandaşlarımızın sağlığı içindir. Aksi hareket kul hakkına girdiği gibi vatandaşlarımızı kanuni yaptırımlarla da karşı karşıya bırakacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Fatih Kadiroğlu, Ilgın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Güncel
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Güncel
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Güncel
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Loading