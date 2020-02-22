İlginç soba görenleri şaşkına çeviriyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Erzurumlular Derneği'ne ait çay bahçesinde iş yeri çalışanlarının projesini çizerek keşf ettiği soba, görenleri şaşkına çeviriyor. Hem elektrik hem de kömürle çalışan soba, içerisine dizayn edilmiş semaver ve kuzine ile birden çok işlev görüyor.



Çerkezköy Erzurumlular Derneği'ne ait çay bahçesinde iş yeri çalışanlarının fikriyle oluşturulan ve projesi çizilerek keşf edilen soba, ilginç tasarımıyla görenleri şaşkına çeviriyor. Sobanın içerisine yerleştirilen elektrik tesisatı ile içerideki ısıyı dışarıya veren sobada pişirilen yemeklerin de tadı oldukça lezzetli oluyor.



İçerideki ısı dışarıya veriliyor



Dernek çalışanlarından Ercan Kalkan sobanın keşf ediliş hikayesini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Kalkan, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Burada önceden sadece tek işlevli soba vardı. Buraya gelen vatandaşlarımızın bizden talepleri oluyordu. Közlenmiş patates, semaver çayı gibi istekler oluyordu. Bunun dışında sobanın ısıtmadığına dair şikayetler oluyordu. Biz de burada otururken şöyle bir fikir ortaya koyduk. Hepsini tek tek yapmak yerine, tek bir sobada tüm işlevlerimizi görsün istedik. Sobanın dış mekanizmasına delikler yerleştirdik ve bağladığımız elektrik tesisatıyla içerideki ısının dışarıya verilmesini sağladık. Bunun dışında sobanın en çok ısı alan, kömürü yerleştirdiğimiz bölüme de semaver koyduk. Bu vesileyle sıcak suyumuz da oldu. Onun dışında bir de sabah buraya gelen vatandaşların patates közlemesi, kestane pişirebilmesi için arka bölüme de kuzine yerleştirdik. Şu an vatandaşlar da çok beğendi. Güzel bir çalışma oldu" dedi. Çay Bahçesi müşterilerinden Sedat Koçak ise, "Sobayı yapanlardan Allah razı olsun. Hem ısınıyoruz, hem sıcak semaver çayı içiyoruz, hem de patates közleyebiliyoruz. Güzel bir çalışma olmuş" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ