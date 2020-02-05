Haberler » Güncel » İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na 'Dostluk' nişanı - Haber

İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı verilmesi yönünde karar aldı.

05.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:12İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı verilmesi yönünde karar aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde, Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı verilmesini öngören karar yayımlandı.
Kararda, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliğinin pekiştirilmesinde gösterdiği hizmetler dolayısıyla Mevlüt Çavuşoğlu 'Dostluk' nişanı ile ödüllendirilsin." ifadeleri yer aldı.
Çavuşoğlu, bugün temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek.
"Dostluk" nişanının bu görüşmede Çavuşoğlu'na takdim edilmesi öngörülüyor.
Bakan Çavuşoğlu, yarın da Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:23:51