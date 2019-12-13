İlham veren gençler kapsamında ödül alan Aleyna Tilki, bakanlığın yeni yayınladığı listeden çıkartıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık ile Forbes Dergisi iş birliğinde başlatılan, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp, "30 Altı 30" programında yer alanlara ödüllerini verdi.

Ödül alanların içinde yaptığı her paylaşımıyla olay yaratan Aleyna Tilki'nin de olması tepki çekti. Tilki'nin tepki çekerek Twitter'da trend olmasının ardından bakanlık yeni bir liste yayınladı ve Tilki'nin adı çıkartıldı.

ALEYNA TİLKİ İLHAM VEREN ÖDÜLÜNÜ ALDI

Daha önce klibinde pedofili unsurlar kullandığı iddia edilen, sosyal medya paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren ve eğitimi için ABD'de ikamet eden 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin "Gençlere İlham Verdiği" belirtilerek ödül takdim edildi.

TWITTER'DAN TEPKİ YAĞDI

Aleyna Tilki'nin gençlere ilham verdiği gerekçesiyle ödül alması pek çok sosyal medya kullanıcısını kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları; kısa sürede Twitter'da trend olan Aleyna Tilki'nin bu ödüle layık olmadığını, ödülü sadece Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül olan 1 milyon TL'yi kazanan Arda Ayten'in ya da kanserden vefat eden Neslican Tay'ın alabileceğini söyledi.

ALEYNA LİSTEDEN ÇIKARTILDI

Yaşananların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde ödül alanların isimleri yayınlandı. Basında yayınlanan listede 17'nci sırada yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni listede yer almadı. Bakanlıktan yayınlanan açıklamada şunlar aktarıldı: "11 Aralık 2019 tarihinde Forbes Dergisi'nin organize ettiği, sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği, "30 Altı 30" programı düzenlenmiştir.

Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlanmıştır. Bakanlığımızın; organizasyonda, ödüllerin kimlere verileceğinde ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili kişiye ödül verdiğine dair sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Bakanlığın yeni yayınladığı listede şu isimler yer alıyor:

1. Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme.

2. Ömer Faruk Taştan (26), Faruk Semerci (26) – Kurucu Ortaklar, Aslı Semerci

3. Kerim Kaya (23)/ Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25)/ Ömer Kaya (24)/ Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group.

4. Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi.

5. Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı.

6. Berkay Aşıkuzun (25): eSpor oyuncusu, Supermassive.

7. Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap.

8. Tayga Baltacıoğlu (28): Kurucu Ortak, Mutlubiev.

9. Nisan Ak (28): Orkestra şefi.

10. Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports.

11. Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27): Kurucu ortaklar, Firefly.

12. Cedi Osman (24): Profesyonel basketbol oyuncusu, Cleveland Cavaliers.

13. Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele.

14. Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion.

15. Rümeysa Kadak (23): Milletvekili.

16. Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu.

17. Umutcan Duman (28)/ Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka.

18. Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji.

19. Karsu (29): Müzisyen.

20. Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall.

21. Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.

22. Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.

23. Merve Manastır (29): Kurucu, Manu Atelier.

24. Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED.

25. Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı.

26. Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech.

27. Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay.

28. Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy.

29. Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health.