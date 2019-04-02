İlhami Yalçın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİİRT KURTALAN belediye başkan adayı olan İlhami Yalçın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİİRT KURTALAN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İlhami Yalçın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİİRT KURTALAN adayı İlhami Yalçın kimdir? BTP SİİRT KURTALAN adayı İlhami Yalçın yüzde kaç oy aldı?

İlhami Yalçın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİİRT KURTALAN belediye başkan adayı olarak gösterilen İlhami Yalçın KURTALAN ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. KURTALAN ilçesinde % 0,12 oranında oy olan İlhami Yalçın adlı BTP adayı toplamda 20 adet oy sayısına ulaştı.

SİİRT KURTALAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.