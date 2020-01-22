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İlhan Cavcav anısına düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" sona erdi

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın ölüm yıl dönümü anısına ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" sona erdi.

22.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:46İlhan Cavcav anısına düzenlenen

Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın ölüm yıl dönümü anısına ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Turnuvası" sona erdi. Turnuvada kupayı final maçında Osmanlıspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü kazandı.

Beştepe Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde, 16 ve 17 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvanın finalinde Osmanlıspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. MKE Ankaragücü takımına kupayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav verdi.


- Ankara

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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