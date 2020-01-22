İlhan Cavcav kimdir? İlhan Cavcav nereli, neden öldü?

İlhan Cavcav hareketi ile bir dönem tribünlere damgasını vurmuştu. PTT - Bahçeli Gençlik Spor maçı nedeniyle futbolu bıraktı. Cici Necdet sayesinde futbola başlayan İlhan Cavcav, ticaret hayatına atıldıktan bir süre sonra Gençlerbirliği başkanı seçildi. İlhan Cavcav hayatı, kariyeri haberimizde...

İLHAN CAVCAV KİMDİR?

Cavcav, 4 Ekim 1935 tarihinde Ankara Hamamönü'nde dünyaya geldi. Baba Haşim Bey, 1910'lu yıllarda Priştine'den Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Aile İstanbul, Adana gibi şehirlerde kaldıktan sonra Ankara'ya yerleşip aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başladı.

Eğitim hayatına Ankara 10. Yıl İlkokulunda başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitimine devam eden Cavcav, ailesinin işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verdi, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı. Yapılan seçimle Kulüpler Birliği Başkanlığı'na getirildi. Erdal Beşikçioğlu'nun dayısı olan Cavcav, futbolcu Tayyar Cavcav'ın da yeğenidir.

PTT MAÇINDA OYNATILMADIĞI İÇİN FUTBOLU BIRAKTI

Futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet sayesinde başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve stoper mevkiinde oynadı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti. Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında profesyonel davranamayacağı düşünülerek oynatılmadı ve sporcu bu nedenle futbolu bıraktı.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI OLDU

İlhan Cavcav 1960 yılında, aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. 1967'de Konya asfaltı üstündeki Ankara Un Sanayi'nin bulunduğu arsayı satın alarak ölümüne kadar başında olduğu un fabrikasını kurdu. Bu sayede Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girdi. 1975'te, ailesinin eski mahallesinin takımı olan Hacettepe'nin başkanı oldu. Ancak Hacettepe'nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa etti. Bu defa 1977 yılında Hasan Şengel Gençlerbirliği başkanıyken, kulübün yönetim kuruluna girerek 1978'de kulüp başkanı oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlık yaşayan Cavcav, başkanlığa kısa bir ara verdi. 1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan oldu ve Gençlerbirliği'nin tekrar 2. Lig'e dönmesini sağladı. Bir sezon sonra 1. Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye Birinci Ligi'nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın sağlık durumu 2016'nın sonuna doğru bozulmaya başladı. Kalp, böbrek ve akciğerinde sorunlar meydana geldi ve 2017 Ocak'ta bir süre hastanede tedavi gördükten sonra, 21 Ocak 2017 gecesinde evinde beyin kanaması geçirdi. 22 Ocak 2017'de saat 12.00 sularında 81 yaşında hayatını kaybetti.

İlhan Cavcav, 1956 yılında Nazan Cavcav ile evlendi ve bu evlilikten 3 çocuğu oldu.