16.06.2019 23:58
Haberler»“soguk-haber“ » Haber

İlhan Koman Doodle Ekranına Taşındı

İlhan Koman Doodle Ekranına Taşındı

İlhan Koman Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

İlhan Koman Doodle ekranına kapak oldu.
<a class='keyword' href='/ilhan-koman/' title='İlhan Koman'>İlhan Koman</a>
Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için İlhan Koman kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları İlhan Koman gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.
Kaynak: Google
Google, İlhan Koman, Doodle, Soğuk Haber

Son Dakika Haberleri
00:08 Uşak'ta şüpheli ölüm
00:08 İmamoğlu: "75 bin öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira burs vereceğiz"
00:07 “Nordik Film Günleri” Akbank Sanat’ta
00:07 “Sanat ekonomimiz, kadınlar tarafından domine ediliyor!”
00:07 “İyiliğe yelken açacaklar”
00:04 Yıldırım: "Belediyeler burs veremiyor"
00:02 Biliyor musunuz?