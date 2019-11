İlhan Palut: "Fenerbahçe maçında sahadan istediğimiz skorla ayrılacağız"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçında taraftarlarının da desteğiyle sahadan istedikleri skorla ayrılacaklarını söyledi.Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 13. haftasında ağırlayacakları Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Geçen hafta ligin iç sahada iyi top oynayan takımlarından birine karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Palut, "3 maçlık bir yükselişimiz var. Göztepe'ye bir istikrar yakalatmak istiyoruz. Bu da pozitif bir şekilde devam ediyor. 3 veya 5 maçlık çıkışlar bu lig için yeterli süreler değil. Bir oyun istikrarı yakalayıp bunu uzun süre götürmek istiyoruz. Bu hafta da bunun önemli dönemeçlerinden birine çıkacağız. Fenerbahçe güçlü bir takım ve zor bir maç oynayacağız. Son haftalarda Fenerbahçe'nin deplasman karnesi iyi görünmese de oynadığı her maçı kazanacak kadar oynayan ama bunu skora dönüştüremeyen bir takım. Göztepe'ye kendi futbol felsefemizi oturtmak istiyoruz. Fenerbahçe maçında da değişen bir şey olmayacak. Buna tabii ki üst düzey bir mücadeleyi eklememiz gerekecek. Zaten istediğimiz futbol felsefesinin bir bölümü de mücadeleyi içeriyor. Çok iyi oynayıp çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızla beraber inşallah istediğimiz skorla sahadan ayrılacağız" şeklinde konuştu."Her maçı kazanmak istiyoruz"Ligdeki puan hedefinin sorulması üzerine İlhan Palut, "Ligde bir puan hedefi koymak doğru değil, maç maç bakmak lazım. 'Bu maçtan 3 puanla ayrılırız, bu maçtan puan alamayız' gibi şeyler futbolda yok. Bence bütün takımlar her maçı kazanmak için çıkmalı. Biz de her maçı kazanmak istiyoruz ama mücadeleden sonra ortaya çıkan skorla oluşan puan durumunu da tabii ki daha sonra mutlaka değerlendireceğiz" yanıtını verdi."Daha zor görünen bir periyottayız"Trabzonspor maçıyla beraber zor bir fikstüre girdiklerini belirten Palut, "Ligde fikstürden bağımsız her maçın bir zorluğu var ama kağıt üzerinde daha zor görünen bir periyottayız. Daha güçlü rakiplerle oynuyoruz; ama bunun dönüşü pozitif olursa takıma bir öz güven geliyor ve yansıtmak istediğimiz oyun için daha büyük adımlar atmış olacağız" ifadelerini kullandı.Teknik Direktör İlhan Palut ayrıca, Alpaslan'ın takımla çalışmaya başladığını, genç oyuncular Kerem Atakan ve Yusuf Talum'un sakatlıkları olduğunu ifade ederken, Poko'nun ise ilk yarının bitimine yetişmesinin zor olduğunu söyledi. - İZMİR