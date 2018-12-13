İlhan Palut: "Giresun'dan İyi Sonuçla Döneceğiz"

13 Aralık 2018 Perşembe 17:14



13 Aralık 2018 Perşembe 17:14

- İlhan Palut: "Giresun'dan iyi sonuçla döneceğiz"HATAY - Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor maçından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti. Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmaların ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, Hatay temsilcisi ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaparken daha sonra çift kale maç ile çalışmalarını noktaladı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor deplasmanında iyi bir sonuç ile dönmek istediklerini söyleyerek, "Boluspor galibiyeti ile moral bulduk. İç sahada böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Ligin bitmesine iki hafta kaldı. Giresunspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Giresun'dan da iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Giresunspor iyi mücadele eden, en son Adana Demirspor maçında aldığı puanla da moralini yukarı çıkarmış bir takım. Cuma günü hareket edeceğiz Giresun'a. Orada yapacağımız ter idmanı ile de hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve iyi bir sonuç alma adına mücadelemizi vereceğiz" dedi.Sakat ve cezalı futbolcuların durumuGiresunspor maçı öncesinde Caner Hüseyin Bağ ve Gökhan Karadeniz'in cezalı, Tom ve Mirkan'ın ise sezonun ilk yarısını kapattığını vurgulayan Palut, "Tom antrenmanın başında takımla birlikte çalışıyor ama daha sonra kendi programına devam edecek. Onun dışında Mehmet Dingil'in hafif bir sakatlığı var ama önemli bir şeyi yok, önlem amacıyla bugün antrenmana çıkmıyor. Gördüğünüz gibi Mesut ve Caner'de takımdan ayrı çalışacak. Mesut'un da maça yetişip, yetişmeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama şunu da net bir şekilde söyleyebilirim; Caner ve Gökhan cezalı olduğu için, Tom ve Mirkan'da ilk yarıyı kapattıkları için onları Giresunspor maçında kullanamayacağız" ifadelerine yer verdi."Bize güvensinler çünkü kenetlenmemiz gerekiyor"Hatayspor'un futbolcularından Yusuf Abdioğlu ise iyi bir takım olduklarını, ardı ardına maç kazanamamanın puansal olarak sıkıntısını yaşadıklarını dile getirerek, "Boluspor maçı bizim için çok önemliydi, kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Çünkü hem rakiplere yanaşmamız hem de aşağıda kurtulmamız gerekiyordu. Puanımızı 23 yaptık ve üst sıralara yanaştık. Bu bizim için, ileriye bakmamız için ümit verici. Sezon başından beri söylüyorum, bizim takımımız gerçekten iyi bir takım. Peş peşe iki maç kazanamadık, puansal olarak onun sıkıntısını yaşıyoruz. Gerçekten sezon başında bir iki maç haricinde her takımdan üstün oynadık. Bizleri sevenler, inansınlar, güvensinler çünkü kenetlenmemiz gerekiyor. Giresunspor maçı da ufuğa daha anlamlı bakabilmemiz için çok önemli" dedi.