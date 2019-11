İlhan Palut: "Her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe olacak"

Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, her maça galibiyet için çıkacaklarını, bu haftaki karşılaşmanın da bu doğrultudaki ilk sınavları olacağını bildirdi.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu karşılaşacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kaliteli bir ekip olduğunu, ofansif gücü yüksek bir takımla karşılaşacaklarını söyledi.

Takımla ilk çalışamalarını dün yaptıklarını hatırlatan Palut, şunları kaydetti:

"Her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe olacak. Fikstüre bakıp, 'Buradan 1 alırız, burada yeniliriz, buradan 3 alırız' gibi bir tarzımız asla olmayacak. Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Malatyaspor maçı da bu noktadaki ilk sınavımız olacak."

Göztepe'de cezalı Marcio Mossoro ile Bubacarr Sanneh sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Hakan Çinemre'nin yanı sıra genç futbolcu Yusuf Talum hafta sonu forma giyemeyecek.

Trabzonspor karşısında ikinci yarıda oyundan çıkan Lamine Gassama'nın ise tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA