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İlhan Palut: "Her maça kazanmak için çıkan Göztepe takımı olacak"

- İlhan Palut: "Her maça kazanmak için çıkan Göztepe takımı olacak"İZMİR - Göztepe'nin yeni Teknik Direktörü İlhan Palut, her maça kazanmak için çıkacak bir takım olacaklarını söyledi.

06.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:34
- İlhan Palut: "Her maça kazanmak için çıkan Göztepe takımı olacak"
İZMİR - Göztepe'nin yeni Teknik Direktörü İlhan Palut, her maça kazanmak için çıkacak bir takım olacaklarını söyledi.
Göztepe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni Teknik Direktörü İlhan Palut, İzmir'de takımının başındaki ilk antrenmanına çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Palut, Süper Lig'in 11. haftasında konuk edecekleri Yeni Malatyaspor maçını da değerlendirdi.
"Her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe takımı olacak"
İlk antrenmanına çıktığını ve gelir gelmez hazırlıklara başladıklarını ifade eden İlhan Palut, "Yeni Malatyaspor, sıralama itibarıyla kaliteli ve ofansif yönü son derece güçlü bir takım. Takımımızla beraber hem Yeni Malatyaspor'un analizini yapacağız hem de kendi oynayacağımız oyunun ana hatlarını belirleyeceğiz. Şöyle şöyleyeyim; her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe takımı olacak. Fikstürü baktığımızda 'Buradan 1 puan alırız, buna yeniliriz, bundan 3 puan alırız' gibi bir tarzımız asla olmayacak. Ne puan alacağımızı bilmiyoruz. Belki hiç puan alamayacağız belki 1 puan alacağımız maçlar olacak ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. Malatyaspor maçı da bu noktadaki ilk sınavımız olacak" dedi.
Kariyerinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden bir takımın başına geçen Palut, bu konu hakkında yaptığı açıklamada kendisini hazır hissettiğini ve Süper Lig maçlarını derinlemesine izlediğini belirtti.
İlhan Palut:

Malatyaspor, İzmir, Spor

Kaynak: İHA


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