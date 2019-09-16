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İlhan Palut: "Kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık"

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, "Kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık" dedi.

16.09.2019 21:49İlhan Palut:
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, "Kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık" dedi.

Zor bir maç olacağını bildiklerini vurgulayan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Karagümrük dengeli ve tecrübeli bir takım. İlk yarı boyunca bizim düşündüğümüz plan sahaya yansımadı. İstediklerimizi yapamadık. Bunun en önemli nedeni. Kendi standartlımızın çok üzerinde pas hatası yaptık. Buda istediğimiz oyunu kurmamızı zorladı. İkinci yarı ayakları yere basan sağlam bir Hatayspor izledik. Rakip sahada daha fazla görünen bir Hatayspor vardı. Ama bu etkinliğimizi ceza sahası etkinliğine ve pozisyonlarına çevirmekte açıkçası zorlandık. İkinci yarıda Karagümrük'ün hiçbir şekilde pozisyonu yoktu. Genel manada dengeli bir maç oldu. Beraberliğin normal bir sonuç olarak karşılanabileceği bir maçtı. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ama kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık. Bundan sonra daha iyi çalıp eksikleri giderip önümüzdeki maçlarda puan almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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