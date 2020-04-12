Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İlhan Palut: "Kulüplerde öze dönüş olacak"

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Teknik Direktörü İlhan Palut, korona virüs (Covid-19) salgınının ardından futbol ekonomisinde yaşanacak daralmadan dolayı, kulüplerde de öze dönüşün olacağını bildirdi.

12.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:09
İlhan Palut:
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Teknik Direktörü İlhan Palut, korona virüs (Covid-19) salgınının ardından futbol ekonomisinde yaşanacak daralmadan dolayı, kulüplerde de öze dönüşün olacağını bildirdi.

İzmir 'in Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin Teknik Direktörü İlhan Palut, gazetecilere telekonferans üzerinden yaptığı açıklamada, korona virüs sürecinin futbolun ekonomik boyutuna olası etkilerine değindi. Kulüplerin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelirlerinin daralacağını kaydeden Palut, "Kulüpler yüksek ücretli transferler yaparken çok zorlanacak, belki gerçekleştiremeyecek. Türk futboluna baktığımızda, ekonomik yapı ya tam dengede ya da gerçekten eksiye giden bir durumdaydı. Sonuç da TFF'nin getirdiği harcama limitleri oldu. Futbol ekonomisinde korona virüsten dolayı daralma olacağını düşünürsek, öze dönüş kaçınılmaz. Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, mevcut oyuncularda da yeni düzenlemeler yapılacaktır" dedi.

Palut, bu süreçte teknik direktörlere düşen görevlerin de olacağını belirterek, "Teknik adamların 'Mutlaka bu oyuncuyu istiyorum', 'Bu oyuncu olmazsa olmaz' gibi söylemleri çok da gerçekçi olmayacak" diye konuştu.

Mevcut kadroyla en iyi takımı ortaya çıkarmak için daha çok efor harcayacaklarını vurgulayan Palut, şöyle konuştu: "Oyuncu gelişimleri öncelikli görevimiz olacak. Takımımızın gelişimi için daha çok kafa yoracağız. Bu sürece hem kendimiz hem de Göztepe adına hazırız. Gerçekte ne olacağını kestirmek çok zor ve net hatlar çizmek kolay değil. Bu ekonomik küçülme gerçekleştiğinde, kendimizi geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışacağız." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Maaşı düşüyor! İşte Muslera’ya yapılan yeni teklif Spor
Maaşı düşüyor! İşte Muslera'ya yapılan yeni teklif
Son koronavirüs testi negatif çıkan Rüştü Reçber, yaşadıklarını anlattı Spor
Son koronavirüs testi negatif çıkan Rüştü Reçber, yaşadıklarını anlattı
Fenerbahçe’de yeni dönem başlıyor! Futbolun başına geçiyor Spor
Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Futbolun başına geçiyor
Olay adamdan Galatasaray’a yeşil ışık! Falcao’nun yerine geliyor Spor
Olay adamdan Galatasaray'a yeşil ışık! Falcao'nun yerine geliyor
Galatasaray’ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada Spor
Galatasaray'ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada
Galatasaray’da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum Spor
Galatasaray'da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum
Bülent Yıldırım, geçen sezona damga vuran taç pozisyonunu anlattı Spor
Bülent Yıldırım, geçen sezona damga vuran taç pozisyonunu anlattı
Sumudica’dan korona itirafı: Çinliler bana Aralık ayında bulaştırdı Spor
Sumudica'dan korona itirafı: Çinliler bana Aralık ayında bulaştırdı
Haberler ›› Spor ››İlhan Palut: 'Kulüplerde öze dönüş olacak' - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

12:48: Trabzonsporlu Guilherme antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor - Spor 12:44: Ergin Ataman "EN"lerini sıraladı, kendisini 2 kelime ile anlattı! - Spor 12:43: Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni teklif - Spor 12:29: Ergin Ataman ENlerini sıraladı, kendisini 2 kelime ile anlattı! -1 - Spor 12:25: Altınordulu Berkay'dan "Evde Kal" çağrısı - Spor 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber