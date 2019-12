İlhan Palut: "Transfer için iki bölgeyle alakalı yönetime rapor vereceğiz"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, hücum futbolu oynayan bir Göztepe takımı hedeflediklerini belirtirken, devre arası transfer dönemi için yönetime iki bölgeyle alakalı rapor sunacaklarını söyledi.



Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Palut, Göztepe'nin hedeflerinden bahsederken ligin ikinci yarısı öncesinde yapılacak transferlerden bahsetti. İlhan Palut, Ankaragücü'nün zor bir deplasman olduğunu söyleyerek, "Ligin ilk yarısından hiçbir takım havlu atmak istemez, özellikle iç sahadaki maçlara final gözüyle bakılıyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda çok iyi mücadele eden Ankaragücü vardı. Golü erken bulduk; ama topa sahip olma noktasında sıkıntı yaşadık. Bunun da cezasını yediğimiz golle ödedik. İkinci yarıda topa basan, hücum futbolunu iyi oynayan bir Göztepe takımı vardı. Çok kritik bir galibiyet oldu. İyi bir ivmemiz vardı bunu sürdürmek istiyorduk" dedi.



"Gençlerbirliği maçına çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz"



Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçını da değerlendiren Palut, "Gençlerbirliği takımı da Fenerbahçe maçını saymazsak çıkışta olan bir takım. İyi oyuncuları var ve coşkulu oynuyorlar. Hamza hocayla beraber bir çıkış yakaladılar. Bu ligde her maç gerçekten çok zor. 3 puanın ortada olduğu maçlar oynuyoruz. Çok ciddi bir şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Önemli olan kısa vadeli çıkışlar yakalamak değil, bunu bir istikrara dönüştürmek. Gençlerbirliği maçına da bu bakış açısıyla hazırlanıyoruz. Beto ve Halil Akbunar gibi sakat oyuncularımız var. Onların durumu da 2-3 gün içerisinde belli olacak. Bunun yanında Alpaslan ve Soner'in sarı kart cezası var. Onun dışında çalışmalarımız yolunda gidiyor, oyuncularım istekli. Bu maça 5 maçlık periyodu unutup yeni bir final gözüyle bakıyoruz" şeklinde konuştu.



"Hücum futbolu oynayan bir Göztepe hedefimiz var"



İlhan Palut, Göztepe'deki olumlu yöndeki değişimin sorulması üzerine, "Benden önceki süreçte Göztepe takımının bir oyun anlayışı vardı ve bunu da sahaya yansıtıyordu. Biz geldikten sonra takıma kendi oyun anlayışımızı oynatmanın çalışmalarını yaptık. Bunda da tam anlamıyla henüz başarılı olamadık; ama buna doğru yol alıyoruz. Topa sahip olan, coşkulu oynayan, çok iyi mücadele eden, pozisyonlara daha çok girebilen ve rakibe daha az pozisyon veren bir Göztepe hedefliyorduk. Bu yolda ilerliyoruz ve oyuncularımızın buna gösterdiği reaksiyon iyi. Hücum futbolu oynayan bir Göztepe hedefimiz var" diye cevap verdi.



Göztepe, yeni stadına en iyi puan ve en iyi oyunla gitmek istiyor



Ligde hedef belirlemek için erken olduğunu söyleyen Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin gerçek hedefleri ikinci yarının orta bölümünden sonra belli oluyor. Şu andaki amacımız; alabildiğimiz puanı almak. İkinci yarı başladıktan sonra önümüze bir hedef çıkacaktır ve biz de onu kovalayacağız. Stat noktasında ise camianın ve taraftarların heyecanına ben de dahilim. Bunu yakından hissedebiliyorum. Teknik adam olarak benim amacım, o stada ne kadar yüksek puanla gidebiliriz, o stada nasıl en iyi futbolu oynayarak gidebiliriz diye çalışma içerisindeyim. Umarım her şey güzel olur, stadımıza da en güçlü şekilde gidebiliriz" dedi.



Palut, ön yargıları çalışarak kıracak



Palut, Göztepe'ye gelmeden önce Süper Lig tecrübesi olmaması sebebiyle bazı kesimler tarafından ön yargıyla karşılandığı sorusuna ise şöyle cevap verdi:



"O zaman bu görüşleri saygıyla karşılıyordum. 'Ben bunları yapacağım' diyerek bunu aşmak çok zor. Onun için sadece çalışma yönünü seçiyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Bunu daha da pekiştirmek ve geliştirmek lazım. İnsanların ön yargılarını kırmaktan öte, hedefim takımımızı çok iyi bir noktaya getirmek. Yeni gelecek genç hocalarla alakalı ön yargılar taşıyan camialar var ise onları anlayışını da kırabilirsem bu da beni ayrıca mutlu edecektir."



"İki bölgeyle alakalı yönetime rapor vereceğiz"



Son olarak devre arası transfer dönemi hakkında da konuşan İlhan Palut, "Son derece kalabalık bir takımız. Bunun sıkıntılarını bazen antrenmanda bile yaşayabiliyoruz. 34 oyuncuyla çalışıyoruz. Transfer yapmak için önce buradan eksiltmelerin olması gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümüz iki bölgeyle alakalı yönetime bir görüş belirteceğiz. Onlar da mutlaka bu çalışmaları yapacaktır. Yıldız futbolcu mu olur yoksa takıma en iyi hizmeti verebilecek oyuncular mı olur, onu yönetim kurulumuz belirleyecek. Kupa maçıyla beraber önümüzde 4 maçın sonunda kadromuzu ideal seviyeye getirerek gerekli yerlere takviyeler yaparak ikinci yarıya girmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - İZMİR

