İlhan Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZİNCAN OTLUKBELİ belediye başkan adayı olan İlhan Şahin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZİNCAN OTLUKBELİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan İlhan Şahin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZİNCAN OTLUKBELİ adayı İlhan Şahin kimdir? BTP ERZİNCAN OTLUKBELİ adayı İlhan Şahin yüzde kaç oy aldı?

İlhan Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZİNCAN OTLUKBELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen İlhan Şahin OTLUKBELİ ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. OTLUKBELİ ilçesinde % 0,00 oranında oy olan İlhan Şahin adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

ERZİNCAN OTLUKBELİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.