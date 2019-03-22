22 Mart 2019, 16:53
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İlhan Şeşen'e Uykudayken Dehşeti Yaşatan Hırsızlar Yakalandı

İstanbul'da aralarında şarkıcı İlhan Şeşen'in evinin de olduğu birçok adresi soyan 4 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Yakası'nı mesken tutan hırsızlık çetesi 12 Mart'ta sabaha karşı ünlü şarkıcı ve oyuncu İlhan Şeşen'in Kadıköy'deki evine girdi. Kapıyı kart yöntemiyle açan hırsızlar evde bulunan elektronik eşyaları çaldıktan sonra kaçtı.

POLİSE İHBARDA BULUNDU

Sabah uyandığında cep telefonu ve bazı elektronik eşyalarının çalındığını gören, İlhan Şeşen polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan titiz incelemeler sonucu hırsızların kimliklerini belirleyen ekipler takip başlattı. Sürdürülen takipler sonucu adresleri belirlenen Metin K., Efrahim G., Süleyman B. ve Abdülkadir Ç. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette yapılan sorgulamalarda şüphelilerin Kadıköy, Maltepe, Şişli, Beşiktaş ve Üsküdar'da 8 adresten hırsızlık yaptıkları belirlendi. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kadıköy, İstanbul, İlhan Şeşen, Magazin



YORUMLAR (5)
CATAPAT: Bir sürü bekçi alındı sokağında gören varmı bunlarda muhtarlar gibi sadece devlete gereksiz yük..
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BEKO: Balık kokmuş.tuz kokmuş.çalma özgürlüğünü kullanmış.
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YILDIRAY: Benim evim soyuldu polis lütfen geldi sonra ne arayan var ne soran. Ünlü olunca bulunur garibanın evi kimin umrunda
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X: Adliyeye sevkedildi arka kapıdan bırakıldılar ve yeni maceralara yelken açtılar...
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