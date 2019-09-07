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İliç ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı

2019-2020 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür başkanlığında gerçekleştirildi.

07.09.2019 11:28 İliç ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı
2019-2020 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür başkanlığında gerçekleştirildi.

2019-2020 yılı eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala İliç ilçesinde Kaymakam Aytemür başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı. Öğretmenevi Konferans Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Hicabi Aytemür, "2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının tüm ülkemize, ilçemizde eğitim gören bütün çocuklarımıza eğitim camiasına hayırlı olsun. Okullardaki güvenliğin üst seviyeye çıkarılması, çocuklarımızın servislerle güvenli bir şekilde taşınması için elimizden gelen tüm tedbirleri alacağız" dedi.

Güvenlik toplantısı İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Mutlu'nun sunumu ile devam etti. - ERZİNCAN

İliç, Güncel

Kaynak: İHA

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