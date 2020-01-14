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İliç'te "Bir Kitap da Sen Anlat" projesi düzenlendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde "Bir Kitap da Sen Anlat" projesi düzenlendi.

14.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:08İliç'te
Erzincan'ın ilçesinde "Bir Kitap da Sen Anlat" projesi düzenlendi.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerin kendini ifade etmelerinin iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimini desteklemek, kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, toplumsal duyarlılık ile yorumlama bilgi ve becerisi kazandırmak, bu yolla öğrencilerin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amacı ile İliç ilçesinde "Bir Kitap da Sen Anlat" projesi düzenlendi. Düzenlenen programa; Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Mutlu'nun konuşmaları ile devam etti. Program; Çöpler İlkokulu, Sabırlı İlkokulu, İbrahim Çeçen Ortaokulu ve Seyda Fırat Çok Programlı Lisesi temsilcilerinin kitap sunumu ile devam etti. Plaket takdimi ve ödül töreni ile sona erdi. - ERZİNCAN

İliç, Güncel

Kaynak: İHA

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