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İliç'te gaz yakma töreni gerçekleştirildi

Enerya, Kasım 2019'da gaz arzı sağladığı Erzurum İliç'te gaz yakma töreni düzenledi.

25.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:11 İliç'te gaz yakma töreni gerçekleştirildi
Enerya, Kasım 2019'da gaz arzı sağladığı 'te gaz yakma töreni düzenledi.

Enerji sektörünün önemli şirketlerinden Enerya, doğal gazın yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Kasım 2019'da gaz arzı sağladığı İliç'te gaz yakma töreni düzenledi. Düzenlenen törene TBMM eski Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, muhtarlar, şirket çalışanları ve İliç halkı katıldı.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmasında Enerya'nın Erzincan'daki yatırımlarına değinerek, "Erzincan'ın altın şehri İliç'e doğal gaz hayırlı uğurlu olsun. Doğal gazın İliç'e gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"2020 yılında 3 mahalleyi daha doğal gazla buluşturacağız"

İliç'te yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Enerya Erzincan İşletme Müdürü Serdar Karaca, "İliç'te 2019 sonu itibarıyla 200'ü aşkın aboneye ulaştık. 2020 yılında 3 mahalleyi daha doğal gazla buluşturacağız" diye konuştu. Karaca, İliç'e doğal gaz arzının Türkiye'de ilk defa Enerya tarafından hayata geçirilen LNG Şehir Besleme Projesi ile sağlandığını söyledi. - ERZURUM

Erzincan, Erzurum, İliç, Güncel

Kaynak: İHA

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