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İliç'te korkutan anız yangını

İliç'te korkutan anız yangınıERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde çıkan anız yangını, vatandaşların hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü.

04.08.2019 08:38
İliç'te korkutan anız yangını
İliç'te korkutan anız yangını
ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde çıkan anız yangını, vatandaşların hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü.
İliç ilçesi Bağıştaş mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi yayılan yangına itfaiye ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar kazma, küreklerle müdahalede bulundu. Vatandaşların kontrol altına aldığı yangın geniş alana yayılmadan önlendi. İlçeden Bağıştaş mevkiine mesafenin uzaklığı nedeniyle vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Erzincan, İtfaiye, İliç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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