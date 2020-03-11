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Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta, 4-1'in rövanşında deplasmanda Valencia'yı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Atalanta'da Josip Ilicic attığı 4 golle geceye damga vurdu.

11.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 01:05
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla başladı. İtalya 'nın Atalanta takımı, evinde 4-1 yendiği İspanya temsilcisi Valencia 'ya konuk oldu. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekip, Josip Ilicic'in 3. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Kevin Gameiro ile beraberliği sağladı. Ilicic 43. dakikada tekrar penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

JOSİP ILİCİC YILDIZLAŞTI

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Valencia, 51. dakikada Gameiro ve 67. dakikada Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla skoru 3-2'ye getirdi. İtalyan ekibinde Ilicic 71. dakikada "hat-trick" yaparak eşitliği tekrar sağladı. Sloven futbolcu Ilicic 82. dakikada kendisinin ve takımının 4. golünü bularak skoru belirledi: 4-3. Bu sonuçla Atalanta bir üst tura çıkan taraf oldu.

Atalanta tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Etiketler : Valencia, Atalanta, İtalya, Spor

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