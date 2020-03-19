Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Haberler

İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor Korana virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için özel bir yemek yaptı Aydın'da bir işletme, küresel bir tehdit olan korona virüse karşı vücut direncini güçlendirmek için kemik iliğinden özel bir yemek yapmaya başladı.

19.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:27
İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Korana virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için özel bir yemek yaptı
AYDIN - Aydın 'da bir işletme, küresel bir tehdit olan korona virüse karşı vücut direncini güçlendirmek için kemik iliğinden özel bir yemek yapmaya başladı.
Danaların kaval kemiklerindeki iliği 'ilik mangal' adını verdiği özel bir yöntemle pişirip servis eden şef aşçı İbrahim Yüzbaşı, insanların sadece karnını doyurmak için değil, virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için mekanlarına yemeğe geldiğini söyledi.
Yaptığı işin aslında yeni bir buluş olmadığını, atalarının asırlar önce kullandığı beslenme yöntemini farklı bir taktik ile yeniden gündeme getirdiklerini belirten İbrahim Yüzbaşı, "Eski insanlarımız tıp gelişmemesine rağmen çeşitli hastalıklara karşı daha dirençli imiş. Bunun sebebini araştırdığımızda tıbbi ilaçlardan ziyade insanlarımızın bilinçli beslenme sisteminin etkili olduğunu görüyoruz. Eskiden insanlarımız bir hastalık olduğunda ilik çorbası yapar ve kendilerini korurmuş. Küresel bir sağlık tehdidi oluşturan korana virüs ülkemizde de ortaya çıkınca danaların kaval kemiklerini kesimden hemen sonra ortasından elektrikli testere ile kesip ortadan ikiye bölerek özel bir yöntemle donduruyoruz. Daha sonra ızgarada bu ilikleri mangalda ateşin üzerinde pişiriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiren ilik vücudu virüslerden koruyor" dedi.
"Ateşin üzerinde pişen kemiğin içerisindeki ilik ile korona virüsü yok ediyoruz"
İliğin insan sağlığına birçok faydası olduğunu kaydeden Yüzbaşı, "İlik, eklem ağrılarından tutun saçlarımıza kadar vücudumuza çok faydası olan bir gıda maddesi. Korona virüse karşı ilik tüketebiliriz. Çünkü ilik bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İlik doğal bir ilaç. Ateşin üzerinde pişen kemiklerdeki ilik ile korona virüsü yok ediyoruz. Geçmişte çok faydalı olan kemik suyundan çorba yapılırdı. İlik mangal adını vererek geliştirdiğimiz bu yöntem ile kemikleri mangalda pişirip, yanında da özel salatası ve sosları ile misafirlerimize servis ediyoruz. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösteriyor, aşırı derecede bir talep var" diye konuştu. İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Etiketler : Aydın, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Haberler
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Haberler
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Haberler
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading