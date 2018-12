İlim Hikmet Düşünce Akademisi Devam Ediyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:12



İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen Düşünce Akademisi seminerleri devam ediyor.İlim Hikmet Vakfı Konferans salonunda yapılan ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi Hocalarından Doç. Dr. Fatih Ertugay ile başlayan Düşünce Akademisi seminerinin konusu 'siyaset ve ahlak' oldu.Modern siyaset bilimi geldikten sonraki dönemde ahlak ve siyaset ilişkisine değinen Doç Dr. Fatih Ertugay, siyaset bilimi tarihinde aslında bu sorunun yeni bir sorun olmadığını, antik Yunan, Hristiyanlık ve İslam tarihinde ahlak ve siyaseti irdeleyen çok sayıda metin olduğunu, bu kadar üzerinde durulduğuna göre demek ki ortada bununla ilgili bir sorun olduğunu ifade etti.Hristiyanlıktaki 'hükümdar aynaları' metinleri, İslam tarihindeki 'nasihatnameler' gibi eserlerin yöneticilere ahlaki bir çerçeve çizmeye çalıştığını belirten Ertugay, siyaseti bir meslek olarak sınırlı sayıda insanın ilgilendiği siyasi çabalar ve her bir ferdin kendisini ilgilendiren meselelerle ilgili olarak ortaya koyduğu tavırlar olarak ikiye ayırmak gerektiğini vurguladı.Meşru bir amaç için her türlü araca başvurarak bunu gerçekleştirmek isteyenlerin, ahlakla siyaset ilişkisini başka bir düzlemde kurguladıklarını belirten Ertugay, ahlak kavramını başkasına karşı sorumluluk hissederek bunu vicdani bir ödev bilinci ile yapmak olarak tanımladı.Bu hafta sonu Cumartesi günü 14.30'da İHV'de gerçekleştirilen Düşünce Akademisi seminerlerinin konuğu da Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü hocalarından Yrd. Doç.Dr. Can Deveci idi.İngiliz Belgelerinde Filistin konulu seminerinde Dr. Can Deveci, II. Abdulhamid yıkıldıktan sonra işbaşına geçen İttihat ve Terakki dönemiyle beraber, İngilizlerin İslam coğrafyasında ve özellikle Ortadoğu olarak adlandırdıkları Filistin bölgesinde hain planlarını adım adım gerçekleştirdiklerini İngiliz arşivlerindeki belgelerle tek tek izah etti.11 Aralık 1917de Filistin'in İngilizler tarafından işgal edildiğini ve bu bölgenin 1925 yılına kadar idari işleyişinin İngilizler eliyle Filistin'e göç eden Yahudilere adım adım verildiğini belirten Deveci, 1948'den çok önce Siyonist işgalin tamamlandığını söyledi. - KAYSERİ