28 Kasım 2018 Çarşamba 12:12



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:12

Mevlid-İ Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Müftülüğü tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi'nde "İlim ve Hikmet Seninle Daima" konulu konferans düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve slayt gösterimiyle devam etti. İl Müftüsü Hasan Başoğlu, açılışta kısa bir konuşma yaparak Mevlid-i Nebi Haftası ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek programa iştirak eden katılımcılara teşekkür etti.Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu 'İlim ve Hikmet Seninle Daima' konulu konferansı sundu. Vali Pehlivan konferans sonunda, Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'na teşekkür ederek çiçek takdim etti.Konferans programına Vali Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Merkez Valisi Al, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret ettiMerkez Valisi Kerem Al, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 2007-2011 yılları arasında Vali olarak görev yaptığı Bayburt'a gelen Merkez Valisi Al, ilk olarak Bayburt Valiliğine gelerek Vali Pehlivan ile bir süre görüştü.Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Pehlivan, Vali Al'ı Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Vali Al ise misafirperverliği ve gösterdiği yakın ilgisi dolayısıyla Vali Pehlivan'a teşekkür etti. - BAYBURT