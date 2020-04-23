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İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesinden kan bağışı

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi üyeleri, korona virüs salgın süresinde stokları azalan Kızılaya kan bağışında bulundu.

23.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:29
İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesinden kan bağışı
İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi üyeleri, korona virüs salgın süresinde stokları azalan Kızılaya kan bağışında bulundu.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkan vatandaş sayısının azalmasından kaynaklı Kızılaya yapılan kan bağış sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Bağışların azalması nedeniyle Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık bir kampanya başlattı. Kampanyaya destek veren İlim Yayma Cemiyeti Van Şube ise "Evde Kal, 15 Dakika Mola" sloganı çerçevesinde kan bağışında bulundu. Konuya ilişkin konuşan İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Av. Zahir Soğanda, herkesin kan bağış kampanyasına destek vermesi gerektiğini belirtti. Soğanda, "Dünyanın ve ülkemizin korona virüsle mücadele ettiği bugünlerde Kızılayın kan stoklarının az da olsa azaldığı söz konusudur. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi olarak bir kampanya başlattık. Cemiyet olarak Türkiye çapında bu kampanyaya katkı sunmak istedik. Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafeye ve diğer kurallara uymak koşuluyla kan bağışında bulunduk" dedi.

"Bu duyarlılığı diğer vatandaşlardan da bekliyoruz"

Kızılay olarak Ramazan ayında iftar sonrası kan bağışı almaya devam edeceklerini dile getiren Van Kan Bağışı Merkez Müdürü Sinan Karakuş ise "Merkez olarak Ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Caddemizde iki araçla hizmet vereceğiz. Bugün İlim Yayma Cemiyeti kan bağışında bulundu. Bu duyarlılığı diğer vatandaşlardan da bekliyoruz. Bu sürede evde kalalım. Ancak işiniz var ve dışarı çıktınız, 15 dakikanızı bize ayırın" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Van, Güncel , Haber
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