İlim Yayma Cemiyetinden Yeni Hizmet Binaları

Afyonkarahisar
'da, İlim Yayma Cemiyetince yaptırılan Ahmet Karahisari Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Karçiçeği Anaokulu ve Kültür Merkezinin açılışları yapıldı.
İlim Yayma Cemiyetinin Ali Çetinkaya
Bulvarında yaptırılan Ahmet Karahisari Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu ile Karçiçeği Anaokulu ve Kültür Merkezinin açılışları için tören düzenlendi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, törende yaptığı konuşmada, açılışı gerçekleşen üç güzel eserin, topluma hayırlı insanlar yetiştirecek kurumlar arasında olacağını söyledi.
Eğitimin sadece devlet eliyle yapıldığı zaman yeterince verimli olmadığını dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:
"Sivil toplum kurumlarımızda bu tür eğitim yatırımlarına destek vermeli ve devletin önünü açmalıdır. Bu hizmetleri bu yönüyle önemsiyoruz. İlimiz iki üniversitesi, 136 bin ilk, orta ve lise binasıyla yaklaşık 200 bin öğrencisi bulunuyor. Gerek devletimiz, gerekse sivil toplum kuruluşlarımız ve özel yatırımcılarımızın gayretleriyle şu anda önemli bir yatak kapasitesine ulaştık. Yükseköğretimde 20 bin yatak kapasitemiz var. Bunun 5 bini boş duruyor. Sanırım yatırımları biraz da fazla yapmışız. Bunları biraz daha planlı götürmemiz lazım."
Tutulmaz, eskiden öğrencilerin kalmak için yurt bulamadığına dikkat çekerek, hali hazırda artık böyle bir sorunun olmadığını söyledi.
"Bizim yurtlarımız ikinci bir üniversitedir"
İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün
ise niyetin ve akıbetinin hayırlı olacağı bir açılışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Açılışları yapılan binalarda öğrencilerin kendilerini bulacakları bir ortam olacağını dile getiren Tülün, şunları kaydetti:
"Bizim yurtlarımız, ikinci bir üniversite mesafesindedir. Biz üniversite öğrencilerimize yurtlarımızda kendi alanlarında, kendi derslerinde, onları takviye edecek ve donanımlı bir hale getirecek her türlü takviye dersleriyle onların yanında olmaya çalışıyoruz. Burada, bu medeniyet coğrafyamızda kendi medeniyetimizin kendi kültürümüzün bizi biz kılan değerlerimizin de yavrularımıza aktarılmasında milli şuur içerisinde yerli ve milli kalarak devam ettirmelerini istiyoruz."
Konuşmaların ardından öğrenci yurdu, kültür merkezi ve anaokulunun açılış kurdelesi kesildi.
Protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan kurumları gezdi.
Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu
, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen de katıldı.
Afyonkarahisar