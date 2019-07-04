İlim yayma ödülleri akademik tanıtım toplantısı yoğun ilgi gördü!

Türkiye'nin En Büyük Akademik Ödülü "İlim Yayma Ödülleri" için birçok rektör, akademisyen ve alanında uzman isimler bir araya geldi. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden, 200'ün üzerinde akademisyenin katıldığı toplantıda açılış konuşması, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek tarafından yapıldı. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün; eğitimin lojistik desteğini veren vakfın uzun yıllar süren çalışmalarından bahsederken,Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Akademik Kurulu Danışmanı Doç. Dr. İdris Sarısoy ise projenin hazırlık sürecini ve toplantının yapılış amacını anlattı. İlki bu yıl gerçekleşecek olan İlim Yayma Ödülleri'nin 'ulusal' nitelikte başlayacağına ve ilerleyen yıllarda 'uluslararası' niteliğe ulaşmasını hedeflediklerine değinen Sarısoy; tüm katılımcıları ve akademisyenleri kıymetli çalışmalarıyla birlikte başvuruya davet etti.

BİLAL ERDOĞAN "BU ÖDÜL TÜRKİYE'NİN ÖDÜLÜ OLACAK"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, ilme tabii olan ve buna gönül veren akademisyenlerin İlim Yayma Vakfı tarafından ödüllendirilecek olmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Bu ödül Türkiye'nin ödülü olacak" dedi. İlim Yayma Ödülü'nün kendi rüştünü ispat ederek, bilinirliğinin artmasını temenni eden Erdoğan, bu ödüle layık olacak herkesi 31 Temmuz'a kadar başvuru yapmaya davet etti.