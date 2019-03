İlim Yayma Vakfı'nda 48. Olağan Kongre Heyecanı

Kaynak: İHA

İlim Yayma Vakfı'nın 48. Olağan Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katıldı. Fuat Oktay konuşmasında İlim Yayma Vakfı'nın yerli ve milli nesiller yetiştirdiğini vurguladı. Binali Yıldırım ise yıllar önce İlim Yayma Vakfı'nın bir kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle konulduğu 'yasaklı' listesinin kendisi için gurur olduğunu söyledi.İlim Yayma Vakfı'nın 48. Olağan Genel Kurulu, Üsküdar 'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Başkan Vekili Bilal Erdoğan , eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile İlim Yayma Vakfı yöneticileri ve üyeleri katıldı.Genel kurulun ilk bölümünde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek , "Bu vakıf, yok edilmek istenen düşüncelerin, yok edilmek istenen ülke gerçeklerini bu ülkede bir kere daha hayata geçirmek ve yaşatmak için kurulan ve devam ettiren bir vakıftır. Sizler de onun için burada varsınız. Burası sıradan bir vakfın kongresi değil. Şu anda 48. olağan kongremizi yapıyoruz. Rabbim'den vakfımıza nice uzun yıllar, ömür niyaz ediyorum. Bu ömür aynı zamanda ülkemizin ömrünün de artmasıdır. Bu vakıf, ülkenin geleceğiyle ilgili derdi olan, sıkıntısı olan bir vakıftır. Ülke inşallah güllük ve gülistanlık olup feraha kavuştuğu gün, bu vakıf hizmetine devam edecektir ama geldiği noktadan dolayı da binlerce kere Rabbine hamd edecektir. Çok kısa zaman öncesinde yaşadığımız zorlukları, bu milletin kendi özel değerlerinden dolayı millete yaşatılan zorlukları unutmadık, unutturmayacağız, aklımızdan hiç çıkarmadık, her zaman aklımızda tutacağız" dedi."O liste bizim için bir gurur listesidir"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise "Hatırlıyorum, geçmiş yıllarda İlim Yayma Vakfı'nın yine böyle bir genel kurulunda yaptığımız konuşma, AK Parti kapatma davasına konu olmuş ve biz 73 arkadaştan biri olarak yasaklanan listede yer almıştık. O liste bizim için bir gurur listesidir. Bugün nüfusumuzun yüzde 100'ü gençlerden oluşmuyor ama gelecekte yüzde 100'ü onlardan oluşacak. Dolayısıyla onlara çok daha güzel bir gelecek hazırlamak, sorunları torunlara havale etmemek gerekiyor. Bunun için liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızla 16 yıldan beri beraber, ülkemizin birçok birikmiş sorununa el attık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama ülkeyi böldürmeyiz, bunu da herkes böyle bilmeli. Bizler bir yandan bunları yaparken, bir yandan da şunu gençlerimize söylüyoruz, değerlerinize yabancılaşırsanız kimliğinizi, benliğinizi kaybedersiniz ve öğrenilen ilmin de hiçbir şeye faydası olmaz. Maneviyatı tam, milli hisleri güçlü gençler, geleceğimizin en başarılı nesilleri olacak. O yüzden de siz değerli gençler, geleceğimizin teminatısınız. Geleceğimiz, gençlerle gelecek. Çocuklarımızın, gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ortamı hazırlamak için İlim Yayma Vakfı gibi daha birçok vakfımız büyük bir gayret içerisinde çalışıyor" ifadelerini kaydetti.Binali Yıldırım'A konuşmasının ardından kendisine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan tarafından 1905 yılında hazırlanan bir İstanbul haritası hediye edildi. Bilal Erdoğan, Binali Yıldırım'a hitaben, "1905 yılında Harbiye Nezareti için hazırlanan, İstanbul'un stratejik ve lojistik noktalarını gösteren bir harita. İnşallah sizin yönetiminizde İstanbul 21. yüzyıla damgasını vuracaktır diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu."İlim Yayma Vakfı'nın yerli ve milli kadrosuyla gurur duyuyoruz"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise şunları söyledi:"İlim Yayma Ailesi, ülkemizin manevi pınarlarının kurutulmaya çalışıldığı dönemlerde millete güç vermiş, kuvvet vermiştir. Vakfın milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine sağladığı katkıları saymakla bitiremeyiz. Bugün bu salonda torunlarıyla yan yana oturan gönül erleriyle İlim Yayma Vakfı'nın yerli ve milli kadrosuyla gurur duyuyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı, çağının bilim, düşünce ve kültürüne vakıf, şahsiyetli nesiller yetiştirmek yürüdüğünüz, yürüdüğümüz bu yolda bize en büyük desteği sağlayacaktır. İstikamet doğru olunca yerli ve milli bir nesil yetişiyor. Biz dün olduğu gibi bugün de sizlerin yanındayız, gönül gönüleyiz ve gereken her türlü desteği vermeye hazırız, vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki kararlı tutumu ortadadır. Bundan sonra da gençlerimizin gönül dünyasını birlikte zenginleştirmeye ve akademik başarılarını beraber desteklemeye en etkin şekilde devam edeceğiz. İlim Yayma Vakfı'nın tedrisatından geçen nesiller daima yerli ve milli olmuşlardır. Yürekleri vatan ve millet için çarpmıştır. Beyinlerini kiraya vermiş FETÖ'cü hainlere ve taşeron örgütlere karşı milletin yanında dimdik durmuşlardır."Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından kendisine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek tarafından hediye takdim edildi. Daha sonra genel kurulun ikinci bölümüne geçildi. - İSTANBUL