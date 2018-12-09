İlişki Yaşadığı Kadını, Sokak Ortasında Öldüren Şüpheli, Tutuklandı

09 Aralık 2018 Pazar 11:32



09 Aralık 2018 Pazar 11:32

KAYSERİ'de, 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız'ı (43) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldüren Halit Çadır (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Halit Çadır, 38 NS 398 plakalı otomobiliyle 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ın yanına geldi. Aracından inen Halit Çadır, yanındaki av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serpil Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayın ardından kaçan Halit Çadır ise Argıncık Kayabaşı Mahallesi 110. Sokak'taki evinde yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halit Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.- Kayseri