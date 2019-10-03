Haberler » Magazin » Haber

İlişki yaşadığı modelin hesabına 16 milyon dolar gönderen Lübnan başkanından ilk açıklama

Lübnan Başkanı Saad Hariri'den cinsel ilişki yaşadığı bikini modeli Candica Van Der Merwe'nin hesabına 16 milyon havale ettiği haberlerine ilk açıklama geldi. Hariri "Aleyhime pek çok kampanya yürütüyorlar" dedi.

03.10.2019 10:46

Üç çocuklu ve evli olan Saad Hariri 2013 yılında ilişki yaşadığı 23 yaş küçük sevgilisinin hesabına 16 milyon dolar gönderdiği iddiaları hakkında ilk kez konuştu . Hariri, "Aleyhime pek çok kampanya yürütüyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

16 MİLYON DOLAR HAVALE ETTİ

New York Times gazetesinde yer alan habere göre Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, 2013 yılında 20 yaşındayken tanıştığı Güney Afrikalı bikini modeli Candice van der Merwe'nin hesabına 16 milyon dolar para havale ettiğini yazdı. Hariri'nin, harcamalarını kişisel hesabından yapmış olabileceğine değinilen haberde romantik ilişki hakkında başka detaylar da ortaya çıktı.

ÜLKE ÇALKALANDI

Candice van der Merwe ile 'romantik ilişki' Saad Hariri'nin iki başbakanlığı dönemi arasında yaşandı. Olay Saad Hariri'nin geçen ay ülkesinde 'ekonomik acil durum' ilan edeceğini söylediği bir dönemde gündeme gelmesi açısından daha da dikkat çekti.

ŞEYSELLER'DE TANIŞTILAR

2005 yılında babası Refik Hariri'nin öldürülmesi üzerine yüz milyonlarca dolarlık bir mirasın sahibi olan Saad Hariri ile Merwe Seyşeller'de tanıştı. Mahkeme kayıtlarına göre Merwe, milyarderlerin kaldığı Seyşeller'de The Plantation Club için işe alındı. Model, burada birçok kişiyle tanıştı.

KİŞİSEL HESABINDAN HARCAMA YAPTI

Güney Afrika'daki mahkemenin elindeki belgeleri yayımlayan The New York Times gazetesi, Hariri'nin 2013 yılında resmi görevinin bulunmadığını, model sevgilisi için harcamaları Mayıs 2018 itibarıyla net 1.36 milyar dolar hesaplanan kişisel servetinden yapmış olabileceğini, para transferinin en azından şimdilik Lübnan ve Güney Afrika yasalarını ihlal eder görünmediğini kaydetti.

ARABA HEDİYE ETTİ

İddiaların arasında Hariri'nin ülkesinde kaza yapan model Candice van der Merwe'ye bir galeri sahibi aracılığıyla Audi R8 ve Land Rover gönderdiği ve otomobilleri "Ortadoğulu centilmenin hediyesi" verdiği de yer alıyor.

İlişki yaşadığı modelin hesabına 16 milyon dolar gönderen Lübnan başkanından ilk açıklama

André van der Merwe, New York Times, Güney Afrika, Lübnan, Magazin

YORUMLAR(23)
MUŞLU:suçlu başkanmı. titriyorm
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BİN ALİ İN ALİ:bu bizim musluman ulkelerde neden guzel anilan bir kisi cikmiyorda hep pislige batanlar haber oluyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KRAL:en fazla 100 dolar eder
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HALK:PARAM OLSUN 32 MİLYON DOLAR YİNE VERİRİM AMA PARAM YOK
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
KİNG:ülkemizi dolandıran bu adam ülkemizi dolandırırken devlet nerdeydi ? o yöneticiler acaba yargılanmalı mı
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ALİ BİLDİREN:otur da ülkeni düzelt. Lübnan diken üstünde. . . hey yavrum hey. . .
Yayından Kaldır
19 2
Cevap yaz
BU NE ŞİMDİ.:hastır lan. aleyhinde propagan da yapıyorlarmış. sen onu benim külahıma anlat.
Yayından Kaldır
13 2
Cevap yaz
TÜRK TELEKOM:Hariri Ailesi Türk Telekomu Türk bankalarından aldıkları krediler ile satın alıp içini boşalttılar, paraları yurtdısına kaçırdılar. Daha sonra bankalar türk telekoma el koydu. Hariri Ailesi şimdide kaçırdıkları paraları Dostlarıyla yiyorlar. Hariri Ailesini tebrik ediyorum. Fakat bunlar olurken göz yuman bütün yetkililerin ve Türk Telekomu peşkeş çeken siyasilerin Allah belasını versin.
Yayından Kaldır
13 0
Cevap yaz
YİLMAZ:Namuzsuz, haram ve edepsiz siyaset yaparak fakir fukarayi, yetimi sömürerek servet kazananlarin vay haline. .
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
SAHİPSİZ MEMLEKET ; YİYİN GAVATLAR!:o iş sadece türkiyede hamuduyla yapılır ve öylede yapmış; türk telekom sağolsun
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
19:21 "Türkiye'de meme kanseri çok genç yaşlarda da görülüyor"
18:21 İzel Hanım'ın hastasıyız
18:21 Klibini kızı Aleyna yönetti
17:11 Hakan Ural ve Seda Akgül'ün sunumuyla 'Neler Oluyor Hayatta' pazartesi başlıyor!
16:16 Kısa film ödülü için mücadele edecekler
15:36 Evgeny Grinko Başkent'te konser verecek
14:17 Ataşehir açık hava konserleri Ekim ayında tüm hızıyla devam ediyor