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İlişki yaşamak için görüşmeye başlayan Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu, yollarını ayırdı

Murat Boz ile 3 yıl süren ilişkisini sonlandıran Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu'nun kısa bir süre önce görüşmeye başladığı ancak ikilinin birliktelikleri iki kez yemeğe çıktıktan sonra bitti.

19.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:05

Şimdilerde Babil dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslı Enver, Murat Boz ile olan ilişkisini bitirdikten sonra Uraz Kaygılaroğlu ile yeni bir ilişkiye başladı ancak çift aradığı mutluluğu bulamadı.

BİRLİKTELİKLERİ İKİ YEMEK SÜRDÜ

'da yer alan habere göre: Aslı Enver, kısa bir süre önce Sefirin Kızı isimli dizide rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile görüşmeye başladı. İki kez birlikte yemeğe çıkan çift anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti.

MURAT VE URAZ AYNI FİLMDE OYNADI

Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu ile Murat Boz Dönerse Senindir isimli filmde birlikte rol almış hatta iki yakışıklı isim sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye devam ediyor.

ADI FENOMEN MEHTAP İLE ANILMIŞTI

7 ay önce bir çocuğunun annesi olan Melis İşiten ile 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile adı anılmış ancak çiftten konu hakkında bir açıklama gelmemişti. Kaygılaroğlu'nun görüştüğü Algül ile İşiten'in birbirine olan benzerlikleri ise günlerce konuşulmuştu.

5 yıllık evliliğini bitiren Uraz Kaygılaroğlu, fenomen Mehtap Algül ile aşk yaşamaya başladı5 yıllık evliliğini bitiren Uraz Kaygılaroğlu, fenomen Mehtap Algül ile aşk yaşamaya başladı

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İlişki yaşamak için görüşmeye başlayan Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu, yollarını ayırdı

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