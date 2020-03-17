İlişkiler ve stres çıktı
Bilimsel konuları hem bir uzman gözünden hem de son derece ilgi çekici ve herkesin anlayabileceği bir seviyeden anlatabilmesiyle de tanıdığımız Prof. Dr. Sinan Canan;Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler, Değişen Beynim ve Unutulacak Şeyler 'in ardından şimdi de İnsanın Fabrika Ayarları serisiyle, Tuti Kitap farkıyla okuyucusuyla buluşuyor!
17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:00
İnsanın Fabrika Ayarları -İlişkiler ve Stres- İFA üçlemesinin birinci kitabı Beden'in ardından gelen ikinci kitabıdır.İnsanın Fabrika Ayarları serisi bir bütün olarak insanlığın gereklerini İFA edebilmek için, bilimsel gerçeklere farklı bir çerçeve önererek, kendimizi başka bir bakış açısından bir kez daha anlamaya davet ediyor. Canan bu yeni kitabı için: "eğer mümkün olursa, okuyan herkesin kendisi, hayatı, sağlığı ve zihinsel dünyası ile ilgili farklı bir bakış açısını bir ucundan yakalama cesaretini hissetmesidir." diyor.
Kendini geliştirmesini, dünyaya ve kendine yeni gözler ile bakmasını seven herkes, Tuti Kitap'tan çıkan bu değerli kitabı internet üzerinden satın alabilir, anlaşmalı kitapevlerinde bulabilir.
Kaynak: Snob Magazin
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